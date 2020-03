Director de la ciudad dice que orden del gobernado no tendrá mayor impacto en Bakersfield

BAKERSFIELD, Calif. — El director de la ciudad de Bakersfield, Christian Clegg, dijo que la orden del gobernador Newsom de que los residentes se queden en casa, no tendrá mayor impacto en las operaciones actuales de la ciudad.

Durante la conferencia de prensa que dio el director esta mañana sobre la declaración del brote de coronavirus, Clegg dijo que la ciudad ya está tomando pasos importantes para reducir el riesgo de la transmisión del virus.

“Creo que la orden de quedarnos en casa dada por el gobernador realmente no cambia, a gran nivel, las actividades que ya hemos estado haciendo durante varias semanas para asegurarnos de disminuir la propagación del coronavirus”, dijo Clegg. “Esto es muy importante. Sí tenemos que tener precauciones. Pero no hay necesidad de pánico. Como he dicho anteriormente, la ciudad sigue marchando y seguimos manteniendo los servicios esenciales”.

Clegg dice que la ciudad está trabajando para crear un resumen de requisitos de la ley federal, sobre cuales son los negocios necesarios para darles a los negocios locales y a los residentes más claridad sobre qué tipo de negocios y agencias deben seguir abiertas.

Clegg dice que la ciudad está dejando que los negocios tomen sus propias decisiones sobre si se “consideran esenciales” y no castigará a los negocios que permanezcan abiertos, ya que la policía se enfoca en responder a emergencias.

“La ciudad no está en la posición de empezar a imponer la orden de quedarse en casa”, dijo Clegg. “Si hay situaciones en las que las preocupaciones de salud y seguridad sean de suma importancia, tomaremos cada situación, caso por caso, pero como dijo el gobernador, la ejecución de esta situación es más para presiones sociales”.

Esta semana, el departamento de salud del condado Kern, Kern County Public Health Services Department, reportó cuatro casos de COVID-19 en Kern; uno de los pacientes estaba de visita en el condado.

Clegg afirma que todo el condado ha estado preparándose para el brote de la pandemia y para un incremento de casos del virus. Agrega que confía en que la ciudad y el condado están preparados para responder.

“Me reuní con el departamento de salud pública, Public Health, y me siento tranquilo de que estamos listos para esto. Nuestros profesionales médicos están listos para esto”, dijo Clegg. “Sólo estamos tomando medidas preventivas para asegurarnos de que la propagación del virus se disminuya, para que ellos tengan la capacidad de responder.”

Se estableció un nuevo centro de llamadas para que Public Health conteste las preguntas del público sobre el coronavirus. El número es 661-321-3000; funcionarios están disponibles siete días a la semana, entre 8 a.m. to 5 p.m.