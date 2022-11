Con lágrimas de dolor, la madre de Patricia Alatorre, Clara Alvarez expresa cómo se sintió al escuchar la sentencia de Armando Cruz, de 26 años, quien mató a su hija.

“Un poco de alivio pero no lo suficiente.. no lo suficiente al dolor que siento todos los días al no tenerla,” declaró Clara.

El propio juez John Ogelsby dijo que este había sido un crimen horrendo, y dictó una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en contra de Cruz, quien la aceptó a cambio de que la fiscalía no buscara la pena de muerte.

En la corte, Viviana Alatorre, hermana de la víctima le dijo al juez que aunque no está de acuerdo con la sentencia, por lo menos la familia se salva de un juicio, y de tener que escuchar lo que Patricia sufrió en sus últimos momentos de vida.

Cruz conoció a Patricia a través de las redes sociales y vino desde Inglewood para ver a Patricia en Bakersfield, sin el conocimiento de los padres de la joven. Según la policía, Cruz amenazó a Patricia con publicar fotos inapropiadas de ella si no se reunía con él.

El primero de Julio de 2020, una cámara de vigilancia captó el momento exacto en que Patricia se subió a una camioneta blanca con un hombre adentro.



Cruz fue detenido días después en Inglewood y describió en detalle cómo mató a Patricia y dirigió a los investigadores al sitio de construcción donde arrojó su cuerpo y le prendió fuego. Fue allí donde la policía encontró los restos de la víctima.

El fiscal Tyson McCoy dijo que el internet es un lugar muy peligroso, y que Cruz usó tácticas para engañar a Patricia para que entrara en su camioneta.

Han sido 2 largos años para la familia de Patricia , pero ahora Cruz pasará el resto de su vida en prisión, lo que trae un poco de consuelo.



“Se hizo un tipo de justicia que es lo bueno porque mucha gente no agarra justicia y nosotros sí Gracias a Dios,” expresó Clara.