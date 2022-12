La semana pasada, nuestra Asesora de Nutrición Integral, Charoh Ortiz, nos compartió algunos de los riesgos de consumir azúcares altamente procesados o artificiales.

Y puede ser que ahora se esté preguntando, cuál es, entonces, el tipo de azúcar más saludable que podemos consumir?

Hoy Charoh nos comparte cuáles son las opciones más saludables para usted.

Que tal, es un gusto estar con ustedes de nuevo.

Y bueno pues recordará que la semana pasada hablamos de los riesgos que postran a la salud el consumir azúcares refinadas o sustitutos de azúcar. Recordó también que estudios recientes continúan comprobando que el alto consumo de estos azúcares incrementa el riesgo de padecer enfermedades cómo la caries dental, el sobrepeso, la diabetes y enfermedades cardiovasculares, entre otras.

Afortunadamente, estudios recientes publicados en la revista Cell también han dado a conocer cuales son los tipos de azúcares más saludables que podemos consumir.

Tome nota, hoy le traigo algunos ejemplos:

Azúcar o jarabe de dátil: Según resultados del estudio, se encontró que el extracto de los dátiles provee varios beneficios a la salud, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y cáncer, protege al hígado y tiene propiedades anti-inflamatorias.

La miel: Sabemos que la miel tiene una composición compleja que la hace una aportadora de varios nutrientes y cuenta con propiedades sanadoras. La miel consta de 200 componentes químicos naturales a los cuales se les atribuye beneficios a la salud cómo la prevención de sobrepeso, la reducción del colesterol, reducción de la inflamación, mejoramiento de la digestión, entre muchos otros.

El azúcar de caña: Este tipo de azúcar provee Vitamina A, Vitaminas Complejo B y tiene propiedades antioxidantes.

Piloncillo, chancaca o panela: A pesar de ser dulce, este proviene del extracto de la caña de azúcar, por lo cual provee vitaminas y minerales.

Azúcar de coco: Ayuda a prevenir la periodontitis, la diabetes y enfermedades cardiovasculares, entre otros.

Moonfruit y Stevia, ambos tipos de azúcar provienen de las plantas y son definitivamente mucho menos dañinos que el azúcar refinada

Cabe señalar que, a fin de cuentas, todos estos tipos de azúcar, al consumirse en exceso, pueden dañar su salud. Por eso es importante que siempre mantenga la moderación y no consuma más azúcar de la necesaria. La Organización Mundial para la Salud recomienda el consumo de aproximadamente no más de 25 a 50 gramos máximo de azúcar diariamente, esto es un equivalente a alrededor de entre 6 a no más de 10 cucharaditas de azúcar al día.

Espero que esta información les ayude a seguir viviendo una vida cada día mejor.

Charoh Ortíz

Health Coach & Coach of Coaches

Asesora de Salud y Coach de Coaches

charo.h.ortiz@gmail.com

661.320.0011