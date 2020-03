Venta de armas, municiones aumenta por el miedo del coronavirus

BAKERSFIELD, Calif.-- El President Donald Trump quiere que el gobierno mande cheques a los ciudadanos durante las próximas dos semanas, como esfuerzo para frenar el costo económico de la pandemia por el coronavirus, dijo el martes el secretario tesorero de Estados Unidos, Steven Mnuchin.

“El presidente me ha dicho que tenemos que hacer esto ahora”, dijo Mnuchin en una sesión informativa de la Casa Blanca. No dio más detalles, sólo que la cantidad debe ser significativa y que los millonarios no la recibirán. La propuesta requiere la aprobación del Congreso.