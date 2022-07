Caso Sin Resolver: ¿Quién mató a José Arredondo?

El pasado sabado se cumplieron tres años del asesinato del empresario de Bakersfield José Arredondo. Un crimen que aún continúa sin resolver. Eric Jimenez nos tiene un recuento de este caso.El asesinato del empresario José Arredondo ha estado salpicado por irregularidades, falsas acusaciones, secuestro de personas, implantacion de evidencias falsas y sobre todo porque aun sigue siendo un crimen sin resolver.En un apartamento ubicado en Cabo San Lucas en Baja California…El 16 de julio de 2019 el empresario José Arredondo fue golpeado y apuñalado hasta la muerte. Laura Arredondo, hermana de José Arredondo, indicó en entrevista que “fueron de tres a 4 personas pero no fue porque ellos quisieron, alguien los mandó”.



El cadáver de José Arredondo fue encontrado por una trabajadora doméstica. Según las autoridades, José Arredondo mostraba evidencia de una brutal violencia, su oído derecho fue mutilado, le removieron una uña de su dedo índice, lo golpearon y apuñalaron brutalmente. A una semana despues del asesinato la comunidad en Bakersfield se desbordó en los actos funebres para darle el ultimo adios a José Arredondo. Elizabeth Camacho, cuñada de José Arredondo, mencionó que “José era un hombre muy sencillo tenía un corazón noble y bondadoso no era raro ayudar a gente en necesidad lo sentía y ayudaba”. Cientos recordaron la forma en que José triunfó en Estados Unidos, apesar de que inicialmente llegó indocumentado al pais, desde su tierra natal en Michoacan. Eric Voss, ex empleado de Family Motors indicó que “te daba oportunidad y soporte para seguir adelante era muy buena gente”.



El 26 de julio las autoridades mexicanas arrestaron a roberto guadalupe gonzalez martinez, quien fue amigo de jose arredondo por 25 años. Las autoridades mexicanas le informaron a Roberto Guadalupe González Martínezque lo arrestaron debido a que enfrentaba cargos de homicidio con ventaja y saña. Jaime Tacher, el abogado de Roberto Guadalupe González Martínez, en aquel entonces tacher indicó que la procuraduría trató de dar un resultado muy rápido. Las autoridades alegaron que encontraron sangre de José Arredondo en los zapatos de golf, en mocasines y hasta en el auto de José Guadalupe González Martínez.Jaime Tacher, abogado de defensa de Roberto Guadalupe, sostuvo “yo lo único que puedo decir es que llegó la sangre por alguien que quiso incriminarlo”. Gonzalez Martínez negó la acusación y sostuvo que fue secuestrado y torturado por 9 días y 8 noches. El hombre asegura que presuntamente agentes del ministerio público lo secuestraron para interrogarlo. González dice que fue vendado acostado boca arriba y le echaban agua por la nariz mientras le pegaban en el estómago, pero que lo peor de todo fueron las amenazas en contra de su familia. Un año después fue dejado en libertad tras alegaciones de irregularidades, abuso de poder y planeación de evidencia.

No obstante, Roberto Guadalupe González Martínez no fue el único que presuntamente fue secuestrado y amenazado por las autoridades mexicana tras la muerte de José Arredondo. Familiares de José Arredondo le rogaron al FBI que se involucrara en la investigación, pero el FBI les indicó que no podían ya que el crimen sucedió en una jurisdicción fuera de Estados Unidos, por lo que le corresponde la investigación a las autoridades mexicanas. El caso del asesinato de José Arredondo continua sin resolver, por lo que los familiares del comerciante hacen un llado que si alguien tiene informacion sobre lo ocurrido que se comuniquen con ellos directamente.



José Arredondo tuvo un gran impacto en la comunidad de Bakersfield y de sus buenas obras. Arredondo deja atrás 2 hijos. En dos semanas, específicamente en julio 29 José Arredondo hubiese cumplido 64 años de edad. Para esa fecha usualmente los familiares hacen eventos comunitarios para recordar la memoria de José Arredondo, con el fin de mantener el legado de José Arredondo, quien siempre tuvo el privilegio de dar y compartir sus bienes con los demás.