Adminstrador de McFarland encubrió la mala conducta de jefe de policía Scot Kimble afirma la fiscal del condado Kern

En un ineseperado acontecimiento, el jefe de policía de Arvin Scot Kimble fue condenado en la corte por falsificar documentos mientras en el 2016 cuando Kimble era jefe de policía de McFarland. Pero el caso dió un giro cuando la fiscal del condado Cynthia Zimmer afirmo que el fallecido administrador de McFarland John Wooner encubrió la mala conducta de Kimble.

Según la fiscal del condado Cynthia Zimmer, Scott Kimble desvió fondos de la ciudad de McFarland para pagarle a un ex-policía quien estaba remodelando la casa de Kimble. Esa cantidad fue de $745. En otra ocasión, Kimble asignó al mismo oficial a un entrenamiento fuera del condado pero con la intención de que el oficial trabajara en la casa de Kimble por las tardes. Esa cantidad le costó $229 a la ciudad de McFarland. En una tercera ocasión, Kimble le pidió a otro oficial de McFarland dejar su puesto y ir a la casa de Kimble en una patrulla para ayudarle descargar su troca. Ese fue un gasto de $100.

Kimble no se opuso a los cargos. En un acuerdo con la fiscalía, Kimble tendra que renunciar su puesto de jefe de policía de Arvin, estar bajo libertad condicional por tres años y hacer restitución de $1,075 a la ciudad de McFarland.

En un giro inesperado, se descubrió que el fallecido administrador de McFarland John Wooner encubrió lo que había hecho Kimble. Según la fiscal Zimmer, Wooner contrató una compañía para investigar las acciones del jefe de policía. Wooner retuvo cierta información de los resultados y ademas no compartió esa información con el consejo municipal de McFarland. Zimmer afirma que no fue hasta que un denunciante (nombre que Zimmer no reveló) le informó a su oficina sobre los hechos que la fiscalía entonces realizó su propia investigación.

John Wooner desapareció bajo circunstancias misteriosas en mayo del 2019. Su cuerpo fue encontrado el 28 de julio de 2019 dentro de una camioneta de la ciudad de McFarland la cual estaba sumergida en el río Kern. Su muerte fue declarada como accidente. Zimmer no hizo comentario si la muerte de Wooner posiblemente esta relacionado con el caso de Scot Kimble.