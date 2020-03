ACLU entabla demanda contra ICE exigiendo liberación de 13 inmigrantes en riesgo de morir por COVID-19, incluyendo una detenida en Bakersfield

SAN FRANCISCO, Calif. — La Unión Americana de Libertades Civiles ha entablado una demanda federal exigiendo que ICE libere a trece inmigrantes considerados en riesgo de contraer COVID-19. Aparentemente están detenidos en dos centros de detención de ICE en el estado, incluyendo en la institución de Bakersfield, Mesa Verde.

Debido a sus edades avanzadas y sus condiciones médicas, ACLU (por sus siglas en inglés), dijo que las 13 personas son vulnerables contra el virus mortal al estar confinados en centros sobrepoblados e insalubres donde el distanciamiento social no es posible.

Los detenidos están en en los centros Mesa Verde en Bakersfield y en la cárcel del condado de Yuba, según ACLU.

La demanda fue archivada por las fundaciones ACLU del norte y sur de California, el Comité de Abogados por los Derechos Civiles de la Bahía de San Francisco, la oficina de Defensores Públicos de San Francisco, y la firma LAKIN & Wille LLP.

Nuestra cadena hermana, KGET, ha intentado comunicarse con ICE para obtener su comentario al respecto.

La demandante principal es Sofia Bahena Ortuño es una campesina de 64 años de edad que sufre de diabetes e hipotiroidismo. La abuela de seis esta detenida en Mesa Verde desde Octubre, cuando fue arrestada por ICE durante una infracción de transito, según ACLU. Ortuño dijo, “Estoy muy preocupada por el coronavirus porque muchas personas me han dicho que estoy en riesgo de tener una reacción severa de COVID-19 por mi edad y mi condición medica.” “He visto agentes en Mesa Verde tosiendo y no utilizando mascarillas de protección siguen viniendo a trabajar. Estoy preocupada de como me podría afectar a mi,” agrego Ortuño.

Los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos reporta que las personas que están a riesgo de contraer coronavirus son aquellas con las siguientes condiciones medicas: enfermedades de la sangre, enfermedades severas del riñón, enfermedades severas de hígado, aquellos con un sistema inmunológico débil, personas embarazadas, aquellos que acaban de dar parto, desordenes de endocrinos, metabólicos, enfermedades del corazón del pulmón, enfermedades neurológicas.