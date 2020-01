Abogada de Bakersfield bajo investigación por malversación de más de $350,000

Una abogada de Bakersfield enfrenta posibles cargos criminales asi como la pérdida de licencia en un caso relacionado con malversación de fondos.

Según la Barra de Abogados de California, Barbara McDaniel Harris malversó mas de $350,000 de fondos de sus clientes. El sargento Nathan McCauley de la policía de Bakersfield afirma que actualmente se realiza una investigación de las cuentas bancarias de Harris y que la investigación permenece abierta. Aún esta por determinarse qué sucedió con el dinero pérdido.

Harris es abogada especializada en derecho familiar. Actualmente, no es elegible para ejercer su profesión, según la Barra de Abogados en su página de internet. Harris no respondió a un mensaje dejado en su página de su negocio en Facebook. De dos números de teléfono anunciados, una línea esta desconectada y el otro no permite mensajes.