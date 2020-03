Confirman primera muerte por coronavirus en California

(TELEMUNDO NOTICIAS) — Salvatore Sam Anello, el abuelo acusado de la muerte de su nieta de 18 meses que se cayó por la ventana de un crucero en Puerto Rico el pasado julio, cambiará su testimonio y se declarará culpable de homicidio negligente, según su abogado. Al aceptar un acuerdo de culpabilidad, el abuelo, de 51 años, evitará la cárcel y podrá cumplir libertad condicional en su residencia en South Bend (Indiana), según su abogado. Anello y su familia han sostenido que la caída de Chloe Wiegand fue un accidente y no un delito.

"Esta decisión fue increíblemente difícil para Sam y la familia, pero debido a que el acuerdo de culpabilidad no incluye tiempo en la cárcel ni admisión de hechos, se decidió que es lo mejor para que puedan cerrar este horrible capítulo y centrar su atención en llorar a Chloe y luchar por la seguridad de los pasajeros de cruceros al crear conciencia sobre la necesidad de cumplir las normas", declaró su abogado Michael Winkleman a través de un comunicado.

Winkleman aclaró que aún no se ha establecido una audiencia para abordar su cambio de declaración. Los funcionarios de la Autoridad Portuaria señalaron que Anello sentó a la niña en la ventana de la cubierta del undécimo piso del barco Freedom of the Seas, perdió el equilibrio y se precipitó. En noviembre, Anello le dijo a NBC: "No pueden hacerme nada peor de lo que ya ha sucedido".