Nuestra Misión

¿Lo sabías?

¿Por qué odontología pediátrica?

¿Con qué frecuencia deben los niños tener chequeos dentales?

En Smileland Dental, entendemos que la salud bucal de los niños es esencial para su salud física, social y emocional y el desarrollo. Es por eso que nuestra misión es "ver la vida de los niños florecer a través de la calidad, el cuidado dental accesible." Estamos comprometidos a mejorar la calidad de vida de los niños, especialmente en las áreas menos atendidas, esforzándonos por proporcionar el mejor cuidado dental, experiencia, recursos, instalaciones, tecnología y equipo, así como el desarrollo de nuestras alianzas con los padres, educadores y líderes de la industria.La salud bucal desempeña un papel crucial en la calidad de vida de un niño-en su salud física general, bienestar, autoestima y éxito creciendo y como adultos. A través de buena salud bucal, dientes primarios, también conocido como "dientes de leche ", proporciona los espacios necesarios para que los dientes adultos crezcan de una manera recta, saludable, asegurando dientes adultos sanos que pueden funcionar correctamente en la masticación y el habla. La mala salud bucal a menudo conduce a la caries dental, que conduce a infecciones y a menudo conduce a visitas a la sala de emergencias. "La caries severa puede hacer que los niños se enfermen. Los niños con caries dentales son propensos a infecciones repetidas en sus oídos, sus senos paranasales y otras partes de sus cuerpos porque sus dientes infectados están continuamente derramando patógenos en sus sistemas. E incluso sus médicos pueden dejar de notar donde la infección en última instancia viene de "(David Perry, DDS). La mala salud bucal conduce al dolor, infecciones, problemas nutricionales, pérdida de dientes, privación del sueño, déficit de atención, desarrollo social más lento y días escolares perdidos. Los niños también se avergüenzan y sufren baja autoestima y confianza debido a los dientes en descomposición. Estudios recientes también demuestran que los niños con mala salud bucal tenían cuatro veces más probabilidades de llegar por debajo del promedio de GPA debido a un mayor número de días perdidos, distracción debido al dolor y déficit de atención debido a la privación del sueño.Pediatric dentists (or pedodontists) are qualified to meet the dental needs of infants, toddlers, school-age children, and adolescents. Pediatric dentists are required to undertake an additional two or three years of child-specific training after fulfilling dental school requirements. In addition to dental training, pediatric dentists specifically study child psychology. This enables them to communicate with children in an effective, gentle, and non-threatening manner.En primer lugar, el dentista pediátrico tiene como objetivo proporcionar un "buen hogar dental" para el niño. Si surge una emergencia dental, los padres pueden llevar al niño para recibir tratamiento en un lugar familiar y confortable. En segundo lugar, el dentista pediátrico mantiene registros metidos de la salud dental y el desarrollo de la mandíbula en curso del niño. En general, las afecciones dentales dolorosas no surgen de la noche a la mañana. Si el dentista pediátrico entiende el historial de salud dental del niño, se hace más fácil anticipar problemas futuros e intervenir antes de que surjan. En tercer lugar, el dentista pediátrico es capaz de educar a los padres y niños durante la visita. A veces el dentista pediátrico quiere introducir uno o varios factores para mejorar la salud dental-por ejemplo, selladores, suplementos de fluoruro, o xilitol. Otras veces, el dentista pediátrico le pide a los padres que cambien el comportamiento dietético o oral del niño, por ejemplo, reduciendo el azúcar en la dieta del niño, extirparle una perforación intraoral, o incluso transicionar al niño de tazas de Sippy a vasos de bebe de tamaño adulto. Finalmente, las radiografías dentales son a menudo la única manera de identificar pequeñas cavidades en los dientes primarios (del bebé). Aunque el niño puede no sentir ningún dolor, dejado sin control, estas pequeñas cavidades pueden convertirse rápidamente en cavidades grandes, caries dentales, y eventualmente, enfermedad periodontal de la niñez. Los rayos X dentales sólo se utilizan cuando el dentista pediátrico sospecha de caries o irregularidades ortodóncicas.